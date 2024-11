FWD Magazine 106: hier zijn de belangrijkste beeldreviews en audioprimeurs

Het zijn heel diverse beeldproducten die in deze editie getest worden. De XGIMI MoGo 3 Pro bijvoorbeeld, is een compacte en betaalbare projector die heel transporteerbaar is. Ideaal om mee te nemen op je volgende vakantie? Dat ontdek je in dit nummer. De Hisense C1 is dan weer een betere projector voor thuis. Op tv-vlak bekijkt beeldexpert Eric de TCL 55C765, LG 65QNED91 en Hisense 65U7NQ. Drie heel verschillende toestellen die veel beeld voor relatief weinig geld beloven.

In dit nummer gaan we ook aan de slag met de Canvas HiFi. Is het een soundbar? Een hifi-systeem? Of een designmeubel? Ja, ja en ja, zo blijkt. Dit luxueus systeem transformeert het grote zwarte vlak van je tv immers in een designhoogstandje. Voor een prijs, dat wel. Maar hoe presteert het op audiovlak?

FWD Magazine is de eerste die de Marantz Model 60n – een betaalbare versie van de Model 40n-alleskunner met HDMI en streamer – heeft getest. Ook onze bevindingen over de Denon PMA-3000NE, het nieuwe topmodel van het Japanse merk, lees je als het eerste in dit nummer van FWD Magazine. Expert Martijn geeft dan weer zijn kijk op de Sonoro Meisterstuck, een alles-in-één-systeem met geavanceerde functies én een elegant design. De Fezz Audio Titania Evo en de EPOS ES7N zijn dan weer traditionelere hifi-producten – maar wel in een modern jasje.

