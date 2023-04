Xiaomi kondigt Xiaomi 13 Ultra aan met 4 hoogwaardige camera’s

Xiaomi kondigde niet lang geleden Xiaomi 13 aan, maar nu komt het met de Ultra-versie van het toestel. Xiaomi 13 Ultra komt vooral goed beslagen ten ijs als het gaat om camera’s. Er prijken maar liefst vier 50 megapixelcamera’s op het toestel: waarvan één zelfs met een 1 inch-camerasensor.

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra bevat een camera-opstelling die tot stand is gekomen in samenwerking met Leica. De hoofdcamera is een 50 megapixel IMX 989-camera met een variabel diafragma, die groter is dan we nu in andere high end-smartphones tegenkomen. Hoe groter de sensor, hoe mooier de foto’s, omdat het licht beter kan binnenvallen. Hierdoor kun je ook in schemerlicht betere foto’s maken, omdat de lens werkt als een soort kattenoog. Een klein streepje licht kan al een enorm verschil maken.

Daarnaast vind je op het camera-eiland een 50 megapixel-periscoopcamera (IMX858) en kun je tot 5 x optisch zoomen. Tel daar nog de IMX858-zoomlens van 50 megapixel bij op en de groothoekcamera van 50 megapixel (IMX858), en je hebt een zeer moderne smartphone die fotografie hoog in het vaandel heeft. De selfiecamera is 32 megapixel. Daarnaast bevat het toestel een accu van 5000 mAh en kun je hem opladen met 90 Watt. Draadloos laden kan op 50 Watt.

Qualcomm Snapdragon Gen 2

Xiaomi 13 Ultra heeft een 6,73 inch AMOLED-scherm (QHD+) dat kan verversen op 120 Hz. Binnenin vind je de nieuwe Qualcomm Snapdragon Gen 2-processor, wat de beste Qualcomm-processor is van dit moment. Daarnaast is hij verkrijgbaar met 12 GB of 16 GB werkgeheugen en 256 GB, 512 GB of 1 TB aan opslag.

In eerste instantie is Xiaomi 13 Ultra alleen voor China aangekondigd, maar de verwachting is dat deze op een later moment wereldwijd wordt uitgebracht. Hij verschijnt in de kleuren zwart, wit en groen. Het apparaat is verkrijgbaar vanaf 5999 yuan (691 euro). Dat is 1000 yuan meer dan de gewone Xiaomi 13, die in Nederland 1299 euro kost. Kortom, mocht die wereldwijde release eraan komen, dan verwachten we een prijs van tenminste 1399 euro.