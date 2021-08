Xiaomi heeft de nieuwe high-end telefoon van het merk aangekondigd. Het gaat om de Xiaomi Mi Mix 4, een smartphone die een selfiecamera heeft onder het scherm. Je merkt daar bijna niets van, want de pixeldichtheid boven de camera is alsnog 400 pixels per vierkante inch.

De nieuwe smartphone van Xiaomi heeft een 6,67 inch AMOLED-scherm van 2.400 x 1.080 pixels. De verversingssnelheid is 120 Hertz, waardoor internetten en gamen een veel soepelere ervaring is. Wat daarbij helpt is de processor, want de Qualcomm Snapdragon 888+ is één van de beste chips van dit moment en is goed in multitasken.

Selfie-camera onder het scherm

De selfie-camera is 20 megapixel en heeft als bijzonderheid dat hij niet oppopt, maar er ook geen notch nodig is. Hij ligt namelijk onder het scherm. De hoofdcamera aan de achterzijde is 108 megapixel, met een 8 megapixel-telelens met 5 x optische zoom en 50 x periscopische zoom. De derde camera aan de achterzijde is een ultragroothoekcamera.

Deze telefoon heeft een flinke batterij van 4.500 mAh en kan op 120 Watt bedraad opladen, wat betekent dat deze smartphone in een kwartier op 100 procent is opgeladen. Draadloos gaat dit met 50 Watt, waardoor je dan 28 minuten nodig hebt voor een volle batterij.

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix 4 is beschikbaar in een werkgeheugen van 8 of 12 GB met een keuze in opslagruimte tussen 128, 256 of 512 GB. De telefoon is niet van glas gemaakt, maar van keramiek. Hij komt in drie verschillende kleuren: zwart, wit en grijs. Xiaomi Mi Mix 4 is verkrijgbaar vanaf 657 euro.

Xiaomi Mi Pad 5

Ook heeft Xiaomi nieuwe tablets aangekondigd, wat het drie jaar lang niet heeft gedaan. Het gaat om de Xiaomi Mi Pad 5, die naast een gewone versie in een Pro en een Pro 5G-variant beschikbaar komt. De nieuwe tablets bevatten een Snapdragon 860-processor, maken gebruik van een 11 inch LCD-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hertz en zijn al verkrijgbaar vanaf 263 euro.

Hoewel deze nieuwe producten van Xiaomi zeer indrukwekkend in specificaties zijn voor de lage prijs die ervoor wordt gevraagd, is er ook een groot nadeel. Xiaomi lijkt namelijk niet van plan om deze nieuwe techgadgets uit te brengen in het Westen. De nieuwe apparaten zijn voorlopig alleen in China te bestellen.