WhatsApp stopt vandaag met werken op de volgende smartphones

Vanaf 1 november stopt WhatsApp met werken op toestellen die draaien op Android 4.0.4 of ouder. Android 4.0.4. is de laatste versie van Android 4 met de bijnaam Ice Cream Sandwicht en verscheen op 6 juni 2012. Lang geleden al dus. Gebruik je nog altijd een smartphone uit die tijd? De volgende Android-toestellen worden vanaf 1 november niet meer ondersteund.

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Alcatel

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

En hoe zit het met WhatsApp en iOS?

De lijst is met dank aan phonearena.com. Voor iPhones gaat er ook wat veranderen. De minimale eisen zijn iOS 10 om de berichtendienst nog te kunnen draaien. De iPhone 4S en ouder zijn hiermee de klos. Daar is geen WhatsApp meer voor te krijgen omdat iOS 10 niet beschikbaar is. Heb je de iPhone SE, 6S of 6S Plus en deze nog nooit van een nieuwe iOS-versie voorzien? Dan heb je geen toegang meer. Deze toestellen zijn standaard voorzien van iOS 9. Gelukkig is iOS 10 voor deze modellen te downloaden. Zodra je dat gedaan hebt krijg je weer toegang.