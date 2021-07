WhatsApp laat je later deelnemen aan een groepsvideogesprek

Krijg je nu een oproep en wijs je deze af? Dan kun je niet meer meedoen aan het groepsvideogesprek. Daar wil WhatsApp verandering in brengen. Niet iedereen heeft tijd om deel te nemen op het moment van de oproep en de nieuwe update moet zorgen voor meer flexibiliteit.

Vanaf nu kun je meedoen aan een groepsvideogesprek op het moment dat het jou uitkomt. Je kunt de oproep negeren en op een later moment pas mee gaan doen. Je kunt uit een gesprek stappen en op een later moment weer deelnemen. Mis je de oproep helemaal en zie je deze pas als je je smartphone hebt ontgrendeld? Ook dan kun je nog deelnemen, mits het groepsvideogesprek natuurlijk nog niet afgelopen is. Een oproep missen betekent vanaf nu niet meer dat je alles gemist hebt.

Wie doet er (niet) mee?

WhatsApp laat je met de nieuwe update ook een scherm zien wie allemaal al meedoen in het groepsgesprek en wie allemaal uitgenodigd zijn, maar nog niet deelnemen. Eigenlijk wordt WhatsApp hiermee een complete vergaderingsapp. Net als Zoom en Skype kun je in- en uit een videogesprek springen en meedoen op het moment dat het jou uitkomt. Wil je weten hoe het precies werkt? Je leest het bij Newsroom van Facebook.