WhatsApp komt met Community’s en emoji-reacties

WhatsApp werd gelanceerd in 2009 en werd al snel de meest gebruikte chatapp ter wereld. Volgens het bedrijf gebruiken mensen de app niet alleen voor face-to-facegesprekken, maar wordt de dienst ook steeds vaker gebruikt om binnen een community te communiceren en te coördineren. Juist daar wil de berichtendienst op inspelen met de nieuwe functie Community’s, zo staat in een nieuw blogbericht.

Met Community’s op WhatsApp kunnen mensen afzonderlijke groepen samenbrengen onder één overkoepelende structuur. Denk bijvoorbeeld aan een basisschool waar iedere ouder lid wordt van de groep. Daar kunnen updates over de school in verstuurd worden, maar tegelijkertijd zijn er subgroepen voor de verschillende klassen, zodat je niet ook geïnformeerd wordt over een klas waar je verder helemaal niets mee te maken hebt. De berichtendienst ziet het ook als een manier om gemakkelijk kleinere discussiegroepen op te zetten. Beheerders krijgen nieuwe tools waarmee ze aankondigingen naar iedereen kunnen sturen en hebben controle over welke groepen erin worden opgenomen.

Meerdere nieuwe functies naast Community’s

Naast de nieuwe Community’s komen er meer veranderingen en verbeteringen naar de berichtendienst. Zo kun je straks gebruikmaken van Emoji-reacties, waarbij je een reactie van een emoticon kunt voorzien in plaats van dat iedereen dat onder elkaar zet. Daarnaast krijgen beheerders verwijderrechten in een groep, wordt de capaciteit om bestanden te delen verhoogd tot 2 GB en kunnen er straks maximaal 32 personen deelnemen aan een spraakoproep. Deze nieuwe functies worden de komende weken uitgerold. Pas daarna worden de nieuwe Community’s gelanceerd.

