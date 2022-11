WhatsApp Communities nu beschikbaar in Nederland en België

De nieuwe functie Communities maakt je berichtenlijst eigenlijk wat overzichtelijker. Heb je meerdere WhatsAppgroepen voor de basisschool van je kinderen? Middels Communities is daar makkelijker structuur in aan te brengen. Zo kunnen er updates over de school in verstuurd worden, maar tegelijkertijd zijn er subgroepen voor de verschillende klassen, zodat je niet ook geïnformeerd wordt over een klas waar je verder helemaal niets mee te maken hebt. De berichtendienst ziet het ook als een manier om gemakkelijk kleinere discussiegroepen op te zetten. Beheerders krijgen nieuwe tools waarmee ze aankondigingen naar iedereen kunnen sturen en hebben controle over welke groepen erin worden opgenomen.

Een school is natuurlijk maar een voorbeeld. Een sportclub, je eigen wijk, bedrijfsgroepen, een hobbyclub, noem maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er structuur in aanbrengen met hoofd- en subgroepen waarbij je niet meer overladen wordt met alle informatie, maar alleen in de subgroepen die voor jou belangrijk zijn.

Grotere groepen en stemmen in een poll

WhatsApp laat daarnaast weten dat er ook andere nieuwe functies gelanceerd worden. Zo kun je straks een poll creëren in een groep waar mensen over iets kunnen stemmen, kun je videobellen met 32 personen tegelijk en kunnen er nu maar liefst 1024 mensen in een groep deelnemen. Ook de al gelanceerde emoji-reacties kun je gebruiken in de nieuwe Communities.