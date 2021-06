Volgens geruchten komt er dit jaar geen Apple iPhone 13 Mini

Afgelopen jaar bestond de iPhone 12-serie uit vier verschillende toestellen. Zo had je de reguliere iPhone 12, de 12 Pro, 12 Pro Max en de kleinere 12 Mini. Dit laatste toestel bleek echter helemaal geen verkoopsucces te zijn en wordt regelmatig met flinke korting aangeboden. Dat is natuurlijk iets wat we niet vaak bij Apple-producten zien. De vraag naar de kleine iPhone 12 Mini met een 5,4″-scherm bleek dus flink tegen te vallen. En dat lijkt de reden te zijn dat de iPhone 13 Mini er niet gaat komen.

Uit een onderzoek van TrendForce blijkt dat Apple zelfs helemaal gestopt is met de productie van de iPhone 12 Mini. Vergeleken met de andere drie modellen in de serie bleken de verkopen zo tegen te vallen, dat de kleine variant van de iPhone 12 al enige tijd niet meer gemaakt wordt.

Er komt geen iPhone 13 Mini volgens geruchten

Later dit jaar verwachten we de iPhone 13-serie. En vanwege de tegenvallende resultaten hoeven we waarschijnlijk dan ook geen iPhone 13 Mini te verwachten. We gaan dit jaar waarschijnlijk drie nieuwe iPhones in de 13-serie zien. Het reguliere model, een Pro-model en de Pro Max voor de veeleisende gebruiker. Zo zou de nieuwe serie uitgerust worden met amoled-panelen en komen de Pro-modellen met een verversingssnelheid van 120Hz en LiDAR scanners. Volgens TrendForce wil Apple de huidige prijsstrategie behouden, waardoor het reguliere model waarschijnlijk rond de 900 euro gaat kosten. Voorlopig moeten we nog eventjes wachten op de officiële presentatie. Deze vindt waarschijnlijk plaats in september of oktober van dit jaar.