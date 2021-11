Vijf dingen waarop smartphones in 2021 nog van elkaar verschillen

De camera's

Het gros van de hedendaagse smartphones is rechthoekig, ongeveer 5 tot 6,5 inch met een scherm dat de hele voorkant van het toestel beslaat. Aan de achterzijde vind je een camera-eiland en afhankelijk van het merk en type is die rond, rechthoekig, in het midden geplaatst of juist meer naar de linkerkant. Dat is niet zo speciaal, maar wat er in dat camera-eiland ligt is dat des te meer. Het is eigenlijk al sinds gsm’s overgingen in smartphones zo dat fabrikanten elkaar volop beconcurreren als het gaat om de fotografie- en video-mogelijkheden. Camera’s moeten zoveel mogelijk megapixels tellen, maar daarbij is ook de software belangrijk die zorgt voor de verdere bewerkingen van de foto’s die je kiekt. Camera’s in de smartphone waren al aan het begin van deze eeuw een flinke focus voor de fabrikant en dat is niet veranderd.