TCL lanceert tablets in de Benelux: TCL TAB 10S en TCL 10 TAB Max

TCL is sinds kort actief op de smartphone- en tabletmarkt in Nederland en België. Eerder al lanceerde de Chinese fabrikant de TCL 20-serie. Deze bestaat uit vier verschillende smartphones voor het budget- en middensegment van de markt. Vandaag zijn daar de eerste tablets aangekondigd die bij ons moeten verschijnen. TCL mikt met beide tablets op het (goedkope) middensegment.

TCL TAB 10S

De TCL TAB 10S heeft een scherm van 10,1-inch met NXTVISION-technologie. Deze beeldoptimalisatie zorgt voor scherpere details, heldere kleuren en grotere contrasten op het scherm met een resolutie van 1.920 bij 1.200 pixels. De tablet kun je tot acht uur gebruiken met de batterij van 8.000 mAh. Opladen kan met 18W Fast Charging. De processor aan boord is een MT8768. Het werkgeheugen is 3 GB en het opslaggeheugen bedraagt 32 GB. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart tot 256 GB.

De tablet komt inclusief T-Pen. Deze stylus laat je de tablet uiteraard bedienen. Verder beschikt dit model over een dubbele microfoon, speakers en een camera van vijf megapixel voor het videobellen. Achterop vinden we een camera van acht megapixel. De tablet draait op Android 10. en ondersteunt wifi, bluetooth 5.0 en usb-c.

TCL 10 TAB MAX

De TCL 10 TAB MAX is iets rijker uitgerust dan de reguliere TAB 10S. Het scherm is 10,36-inch en ondersteunt wederom NXTVISION-technologie. De resolutie is 2.000 bij 1.200 pixels. Aan boord vinden we een MT8788A-chipset, 4 GB werkgeheugen en 64 GB (uitbreidbaar tot 256 GB) opslaggeheugen. De batterij heeft tevens een capaciteit van 8.000 mAh. Volledig opladen duurt vier uur.

De tablet is uitgerust met een camera van dertien megapixel aan de achterkant en acht megapixel aan de voorkant. Ondersteuning is er voor wifi, gps, bluetooth 5.0 en usb-c. De tablet draait op Android 10 en beschikt over twee speakers en twee microfoons.

Prijs en beschikbaarheid

De TCL TAB 10S is per direct verkrijgbaar in de kleur Dark Grey en heeft een adviesprijs van 199 euro. De TCL 10 TAB MAX in de kleur Space Grey is per direct beschikbaar met een adviesprijs van 249 euro.