Tijdens de lancering van de iPhone 14-serie maakte Apple ook de functie Emergency SOS (SOS-noodmeldingen) bekend. Deze nieuwe veiligheidsfunctie helpt je om veiligheidsdiensten te bellen in iedere omgeving dankzij satellieten. Heb je dus geen mobiel bereik of toegang tot een wifinetwerk? Dan kun je zo alsnog de hulpdiensten inschakelen wanneer dit nodig is. De functie lanceerde in eerste instantie in de Verenigde Staten, maar komt nu ook naar de Benelux.

SOS-noodmeldingen via satelliet

Dit maakte Apple bekend in een persbericht. Emergency SOS heet bij ons SOS-noodmelding via satelliet. De functie gebruikt volgens Apple diep geïntegreerde software om te communiceren met hulpdiensten wanneer je geen mobiel bereik en geen toegang tot een wifinetwerk hebt. Ook kun je de ‘Zoek mijn’-app openen en van daaruit via satelliet je locatie delen. De nieuwe functie SOS-noodmelding komt later in maart naar Nederland en België. Uiteraard moet je hiervoor een toestel uit de iPhone 14-serie hebben. De dienst is de eerste twee jaar gratis na activering van een nieuwe iPhone 14 of iPhone 14 Plus.

Overigens was dit niet het enige nieuws van Apple. Het bedrijf uit Cupertino lanceerde ook een nieuwe kleur voor de iPhone 14 en iPhone 14 Plus. De beide toestellen zijn nu ook in een gele variant verkrijgbaar.