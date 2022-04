Sony lanceert op 11 mei nieuwe smartphones voor 2022

Het nieuws van de aanstaande lancering heeft Sony bekendgemaakt in een speciale video op YouTube. In de video kijken we terug naar de eerste drie generaties van de Sony Xperia 1-serie met vorig jaar de huidige derde generatie Xperia 1 III (zie foto). Aan bod komen alle vernieuwingen, met name op het gebied van het display, geluid en de camera’s wat de toestellen van Sony de afgelopen jaren gebracht heeft. De video eindigt met de aankondiging van de volgende evolutie op 11 mei aanstaande. Gaat Sony het dit keer helemaal anders doen?

De Sony Xperia-toestellen zijn eigenlijk een beetje niche-toestellen. Voor de grote massa zijn ze vaak niet interessant genoeg. Dat komt ten eerste door de hoge prijs, maar ook door de camerasoftware. Hier geen ingewikkelde algoritmes die automatisch zorgen voor opgepoetste foto’s, maar je moet zelf aan de slag met camerasoftware die rechtstreeks van de Sony-spiegelreflexcamera’s komt. Handmatig instellen dus voor de beste resultaten. En dat is toch wat lastiger dan gewoon ‘point-and-click’ bij smartphones van andere merken.

Kijk woensdag 11 mei live mee

Toch heeft Sony een schare trouwe fans weten te verzamelen. En die zijn inmiddels ook wel toe aan een volgende evolutie, want het toestel is qua design al drie jaar vrijwel hetzelfde. Weet Sony ons dit keer te verassen? Kijk woensdag 11 mei mee naar de presentatie van de nieuwe Sony Xperia smartphones. Je moet wel vroeg opstaan. Om 09.00 uur in de ochtend zul je klaar moeten zitten.