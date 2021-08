‘Samsung stopt met tonen advertenties in vooraf geïnstalleerde apps’

Advertenties op je smartphone zijn buitengewoon irritant. Eerst koop je een smartphone voor honderden euro’s en dan krijg je soms ook nog advertenties te zien. Samsung en Xiaomi zijn hier beide schuldig aan. Bij Xiaomi is er nog enigszins iets voor te zeggen. Ze maken maximaal 5 procent winst op verkochte producten. Dat levert producten op met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding voor consumenten, maar de keerzijde is dat Xiaomi dan op een andere manier geld moet verdienen. Je koopt dus een goedkope smartphone en neemt er in dat geval genoegen mee dat je advertenties te zien krijgt. Bij Samsung kan dit excuus niet gebruikt worden en het leverde dan ook veel kritiek van gebruikers op.

Samsung stopt met advertenties?

Waarschijnlijk heeft Samsung de kritiek ter harte genomen, want het bedrijf stopt nu met het tonen van advertenties in de vooraf geïnstalleerde apps. Tijdens een werknemersmeeting heeft TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business van Samsung gezegd dat het bedrijf binnenkort stopt met het tonen van ads in de stock-apps, zo bericht website Sammobile. Apps als Weather, Pay en andere vooraf geïnstalleerde apps moeten straks geen advertenties meer tonen. Een officiële aankondiging ontbreekt nog, maar dit zou goed nieuws zijn voor gebruikers van de smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Eerder nog liet Samsung weten dat het de eigen telefoons voortaan vier jaar lang van updates gaat voorzien.