Samsung onthult Galaxy Book3-reeks laptops

De Galaxy Book3-reeks biedt volgens Samsung een intuïtieve en vertrouwde verbonden ervaring. Met Link to Windows / Microsoft Phone Link en nieuwe productiviteitsfunctionaliteiten voor onderweg, maak je gebruik van telefoon-naar-pc-connectiviteit in het hele besturingssysteem. Met Recent Websites van Link to Windows / Microsoft Phone Link kun je de websessies op je telefoon voortzetten op je pc – bijvoorbeeld wanneer je de prijs van een vlucht opzoekt op je telefoon om hem vervolgens te boeken op je pc. Met Instant Hotspot maak je snel verbinding met draadloze hotspots.

Ook kun je naadloos schakelen tussen meerdere schermen op verschillende apparaten. Met de Samsung Multi Control-functionaliteit bedien je je pc, Galaxy Tab en nu ook je Galaxy-smartphone met het toetsenbord en trackpad van de Galaxy Book3, zodat je kunt kopiëren en plakken of slepen en neerzetten tussen je apparaten. Met Second Screen maak je een extra monitor van je Galaxy Tab. Content wordt steeds vaker op meerdere apparaten gemaakt en de Galaxy Book3-reeks maakt het creatieve proces eenvoudiger. Je kunt nu bijvoorbeeld foto’s van hoge kwaliteit op je Galaxy-smartphone maken met Expert RAW en ze vervolgens automatisch overzetten naar de Galaxy Book3 om ze te bewerken in een professioneel fotobewerkingsprogramma.

Werken met de nieuwe Galaxy Book3 moet volgens de fabrikant intuïtief, snel en probleemloos verlopen. Je meldt je één keer aan bij je Samsung-account en je Galaxy Book3 wordt dankzij Single Sign On gesynchroniseerd met de Galaxy-diensten die je op je andere Galaxy-apparaten gebruikt. Je kunt je aanmelden bij je favoriete websites op de Galaxy Book3 met behulp van je Samsung Pass-account voor mobiel. Het overzetten van al je gegevens en instellingen van je oude Windows-pc wordt veel eenvoudiger met Galaxy Book Smart Switch en de Galaxy Book Experience biedt een handreiking om nieuwe gebruikers op weg te helpen.

De Galaxy Book3-reeks biedt hoge computerprestaties dankzij de verbeterde hardware. De Galaxy Book3 Ultra is voorzien van de nieuwste 13e generatie Intel Core i7-processor, waarmee het de snelste Galaxy Book tot nu toe is, en de NVIDIA RTX Geforce 4050 laptop GPU, voor optimale graphics. Samsungs Dynamic AMOLED 2X Display is nu ook beschikbaar in de Galaxy Book3 Ultra en Pro, voorzien van de 3K-resolutie (2880×1800) en een aanpasbare 120Hz-refresh rate. Het scherm is bovendien VESA ClearMR- en DisplayHDR TRUE BLACK 500-gecertificeerd en heeft een SGS Eye Care Display-certificering voor de gegarandeerde vermindering van blauw licht. Bovendien kun je kiezen tussen een 14-inch of een 16-inch scherm met een beeldverhouding van 16:10. De Galaxy Book3 Ultra en Pro zijn voorzien van een nieuw quad-luidsprekersysteem, dubbele microfoons en AI Noise Cancelling.

De nieuwe Galaxy Book3 Ultra en Pro hebben een volledig aluminium frame. De Galaxy Book3 Ultra is beschikbaar in 16-inch, in de kleur Graphite. De Galaxy Book3 Pro is verkrijgbaar in 14-inch en 16-inch, in de kleuren Graphite en Beige. De Galaxy Book3 Pro 360 is beschikbaar in 16-inch in de kleuren Graphite en Beige. Een overzicht van alle adviesprijzen vind je hieronder.