Samsung lanceert Galaxy M52 5G: Snapdragon 778G en triple camera

De Samsung Galaxy M52 5G beschikt over een 6,7 inch FHD+ sAMOLED+ Infinity-O-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. De beeldjes worden dus 120 keer per seconde ververst. Dit zorgt voor soepel scrollen over je favoriete websites en vloeiende animaties. Het display is voorzien van Gorilla Glass 5 voor extra stevigheid.

Het toestel draait op een Snapdragon 778G-processor en komt met 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Aan boord vinden we een grote batterij van 5.000 mAh. Dit is volgens Samsung voldoende voor 81 uur muziek afspelen, 48 uur bellen of 20 uur lang video’s afspelen. Opladen kan met 25W fast charging. De oplader wordt niet meegeleverd, maar is optioneel verkrijgbaar. Het toestel draait op Android 11 en ondersteunt ook Samsungs OneUI 3.1, de softwareschil van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Het toestel beschikt over een triple camera. De hoofdcamera achterop beschikt over 64 megapixel. Verder is er een Ultra Wide Camera van twaalf megapixel en een macrolens van vijf megapixel aanwezig. Aan de voorkant vinden we een selfiecamera van 32 megapixel. Het toestel weegt 173 gram en heeft de afmetingen 164.2 mm x 76.4 mm x 7.4 mm.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy M52 5G met 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen is verkrijgbaar vanaf eind november. De verkoopadviesprijs is 379 euro. Het toestel zal alleen online verkrijgbaar zijn. Je kunt kiezen uit de kleuren Icy Blue en Blazing Black.

Lees meer over Samsung.