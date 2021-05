Samsung komt met Galaxy Tab S7 FE en Galaxy Tab A7 Lite

De twee tablets zijn de nieuwste toevoeging aan de tabletportfolio van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De Galaxy Tab S7 FE komt met een groot scherm voor entertainment en je favoriete Tab S7-functies, terwijl de nieuwe A7 Lite ideaal is voor onderweg.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

De Samsung Galaxy Tab S7 FE komt met een groot tft-scherm van 12,4-inch en resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels. De tablet wordt inclusief S Pen geleverd. Zo kun je met deze stylus direct notities maken met Samsung Notes. Je handgeschreven teksten worden automatisch in tekst geconverteerd.

De tablet komt in twee varianten met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen en 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Is dat niet genoeg? Dan kun je een micro-sd-kaart gebruiken tot 1 TB. Achterop de tablet vinden we een camera van acht megapixel met autofocus. Voorop vinden we een camera van vijf megapixel. De batterij heeft een capaciteit van 10.090 mAh en ondersteunt 45W Super Fast Charging. De tablet is uitgerust met Dual Stereo Speakers sound by AKG en ondersteuning voor Dolby Atmos. De Galaxy Tab S7 FE is klaar voor 5g en draait standaard op Android 11.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

De Samsung Galaxy Tab A7 Lite is een compacte tablet met een 8,7″-scherm in een resolutie van 1.340 bij 800 pixels. De tablet heeft 3 GB werkgeheugen en 32 GB opslaggeheugen dat uitbreidbaar is met een micro-sd-kaart tot 1 TB. De batterij heeft een capaciteit van 5.100 mAh en ondersteunt 15W Adaptive Fast Charging.

Achterop vinden we een camera van acht megapixel met autofocus. Voorop een camera van twee megapixel. Standaard komt dit Lite-model met Android 11.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G is vanaf 18 juni verkrijgbaar. Je kunt kiezen uit de kleuren Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green en Mystic Pink. De verkoopadviesprijs is 649 euro.

De Samsung Galaxy Tab A7 Lite is tevens vanaf 18 juni verkrijgbaar. Hierbij kun je kiezen uit de kleuren Grey en Silver. De betaalbare tablet heeft een verkoopadviesprijs van 169 euro.

