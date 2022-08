Samsung komt met Galaxy Watch 5-serie en Galaxy Buds 2 Pro

Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro

Samsung introduceert ook de vijfde generatie van de Galaxy Watch. Er komen twee varianten van de smartwatch op de markt, namelijk de reguliere Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro. Beide versies beschikken over verschillende fitness- en gezondheidsfuncties, maar het Pro-model doet daar nog een stapje bovenop met extra functies en een stevig en stijlvol design. Beide smartwatches beschikken over de BioActive Sensor die zuurstofniveaus, hartslag en stressniveau kan meten. Ook kan je je bloeddruk meten en een ECG maken. Volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant zijn de metingen deze keer extra nauwkeurig, doordat de Galaxy Watch 5-serie beter contact maakt met je pols. Uiteraard zijn ook diverse trainingen en fitnesssessies bij te houden, net als je slaappatroon.

De Galaxy Watch 5-serie is voorzien van saffierglas, waardoor het scherm veel minder snel zal krassen. De Galaxy Watch 5 Pro tenslotte doet daar een schepje bovenop met een titanium behuizing en een grotere batterij. Ook vind je op dit model gps, turn-by-turn navigatie en een Trackback-functie zodat je altijd je beginpunt weer terug zal vinden. De batterij zou bij beide modellen net iets langer mee moeten gaan dan bij de Galaxy Watch 4.

Prijzen en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Watch en Galaxy Watch 5 Pro zijn vanaf 10 augustus beschikbaar in de pre-order. Kies uit een bluetoothmodel of een bluetooth en LTE-model. Verkoop start op 26 augustus. Voor de Galaxy Watch 5 kies je uit twee afmetingen, namelijk 44 mm in de kleuren Gray, Blue en Silver, en 40 mm in de kleuren Gray Gold en Silver. Prijzen zijn als volgt:

40 mm: 299 euro

40 mm LTE: 349 euro

44mm: 329 euro

44mm LTE: 379 euro

De Galaxy Watch 5 Pro is enkel in een 45 mm-variant te koop in de kleuren Black en Titanium voor 469 euro of met LTE voor 519 euro.

Galaxy Buds 2 Pro

Samsung omschrijft de nieuwe draadloze oordopjes met bluetooth 5.3 als premium oordopjes met een meeslepende draadloze audio-ervaring. Er is ondersteuning voor 24-bit Hi-FI Audio en 360 Audio en een hoog dynamisch bereik. Ook is er ondersteuning voor de nieuwe naadloze codec van Samsung SSC HiFi waarmee kwaliteitsmuziek zonder pauze wordt overdragen. Dankzij de coaxiale 2-weg luidspreker moet het geluid rijker klinken dan ooit. Dankzij IPX7 zijn ze ook waterbestendig. De oplaadcase is dat overigens niet.

Ten opzichte van de voorganger is de behuizing 15 procent kleiner en is de pasvorm verder verbeterd. ANC (Active Noise Cancellation) is aanwezig om vervelende geluiden van buitenaf zoveel mogelijk weg te filteren. Uiteraard is ook telefoneren mogelijk en wissel je met een simpele aanraking gemakkelijk van je tablet naar je smartphone en weer terug. Via SmartThings Find vind je je oordopjes altijd weer terug. Je kunt tot 5 uur achter elkaar luisteren met ANC aan (8 uur met ANC uit) en met de oplaadcase erbij krijg je in totaal 18 uur muziek (ANC aan) of 29 uur muziek (ANC uit).

De Galaxy Buds2 Pro komen op 10 augustus beschikbaar in de kleuren Graphite, White en Bora Purple voor een verkoopadviesprijs van 229 euro.