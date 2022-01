Samsung Galaxy Tab S8: gelekte info legt specificaties bloot

Het is nog even afwachten wanneer Samsung zijn nieuwe tabletlijn aankondigt. Maar dat we dit jaar de Galaxy Tab S8-serie gaan zien, dat staat inmiddels vast. De eerste tablet in de reeks is de Tab S8 Ultra. Dit model krijgt een groot super amoled-scherm van 14,6-inch. De maximale helderheid bedraagt 420 nits, terwijl de resolutie neerkomt op 2.960 bij 1.848 pixels. Ook is er een verversingssnelheid van 120 Hertz. In de notch voorop zit een dubbele camera van twaalf megapixel (groothoek en ultra groothoek).

Nieuwe Samsung-tablets op komst

De tweede tablet is de Samsung Galaxy Tab S8+. Deze variant heeft een super amoled-scherm van 12,8-inch, evenals een verversingssnelheid van 120 Hertz. De resolutie bedraagt 2.800 bij 1.752 pixels. Het kleinste model, de reguliere Tab S8, heeft een 11-inch ltps lcd-scherm. De helderheid is met 500 nits is hoger dan op de duurdere modellen. De verversingssnelheid is hetzelfde.

Alle drie de modellen ondersteunen de S Pen van Samsung en genieten van de beschermen van Gorilla Glass 5. Onder de motorkap zit een Snapdragon 8 Gen 1-processor. Qua software mag je Android 12, met daarbovenop OneUI 4.1 verwachten. Het standaardmodel is verkrijgbaar met 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan interne opslagruimte, terwijl het duurste model uitgerust kan worden met 16 GB aan werkgeheugen en 512 GB aan opslagruimte. Alle drie de tablets hebben een micro-sd-kaartsleuf.

Advertentie

Verder is er een usb-c-poort, met ondersteuning voor Samsung DeX. Er is tevens support voor de draadloze variant van DeX. Daarnaast is er 5g, wifi 6, bluetooth 5.2 en de bekende gps-systemen. De Ultra krijgt een accu met een vermogen van 11.700 mAh, terwijl het model eronder er eentje heeft van 10.090 mAh. De kleinste tablet heeft een accu van 8.000 mAh.

Verder krijgen alle drie de tablets vier speakers met ondersteuning voor Dolby Atmos, in-display vingerafdrukscanners en twee camera’s achterop (van dertien en zes megapixel). Ook zijn er magnetische punten voor het koppelen van de S Pen. De Samsung-tablets krijgen prijzen van ongeveer 700, 900 en 1.000 euro. Dat gaat om de varianten met wifi; wil je ook 5g, dan betaal je al snel 150 euro extra.