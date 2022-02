Samsung Galaxy S22-presentatie ook te zien in de metaverse

Aanstaande woensdag organiseert Samsung het volgende Unpacked-evenement, waar het bedrijf de Galaxy S22-serie presenteert. Die presentatie is zowel in de echte als in de digitale wereld te zien, de zogenaamde metaverse. De metaverse is een compleet digitale omgeving waarin je je als virtualrealityliefhebbers compleet kunt laten onderdompelen. Volgens Facebook-moederbedrijf Meta is dit de toekomst.

Samsung-event in metaverse

Of dat waar is of een opgeklopt, commercieel ideaal, dat moet nog blijken. Samsung zet in elk geval een eerste stap in de digitale wereld van morgen door het Unpacked-evenement dus daar uit te zenden. Dat kan op het adres 837X. Dat is een digitale variant van de winkel die het bedrijf in New York City heeft staan. De omgeving is nagemaakt via het platform Decentraland.

Dit is een opmerkelijke zet van Samsung. De fabrikant van populaire elektronica-apparaten was er als één van de eersten bij toen het de Gear VR introduceerde. Virtual en augmented reality stonden toen nog in de kinderschoenen, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant bood al meteen een goedkoper alternatief aan. Afgelopen december ging de Gear VR met pensioen, en het is niet bekend of het bedrijf een opvolger klaar heeft staan.

Ondertussen noemen veel experts de metaverse slechts een gimmick. Meta mag er misschien heftig in investeren, het kan ook niet anders. Dagelijkse Facebook-gebruikers lopen achteruit en de omzet valt investeerders tegen, waardoor Meta onlangs nog een marktwaarde van 200 miljoen zag verdampen op de beurs. Naast Meta investeren ook Microsoft, Disney en Nike heftig in de digitale omgeving, dus wellicht zit er toch iets wat de gemiddelde techgebruiker nog niet gevonden heeft.

Hoe het ook precies zit, de metaverse wordt een plek waar veel mensen gaan samenkomen voor allerlei zaken. Feestjes, games, vergaderingen en nu dus ook presentaties van smartphones en tablets.