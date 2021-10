De Samsung Galaxy M22 is een nieuw toestel in de M-serie. Deze serie biedt volgens Samsung veel voor weinig, oftewel goede prestaties en hardware voor een zacht prijsje. De Samsung Galaxy M22 is uitgerust met een sAMOLED-scherm van 6,4-inch in een HD+-resolutie. Het scherm heeft verder een refresh rate van 90Hz. Dit betekent dat het beeld 90 keer per seconde zal verversen, waardoor navigeren en animaties veel soepeler zullen ogen.

Het toestel heeft verder een Quad Cam aan boord. Achterop vinden we een cameramodule met vier camera’s. Welke camera’s dit precies zijn is nog niet helemaal duidelijk. De Zuid-Koreaanse fabrikant spreekt in ieder geval over een hoofdcamera van 48 megapixel. Waarschijnlijk beschikt het toestel verder over een ultra-groothoeklens, dieptelens en macrolens, maar dat is voor nu nog even gissen.

Het toestel is verder uitgerust met een grote batterij van 5.000 mAh en ondersteunt Fast Charging. Met welke snelheden is nog niet bekend. Er is op dit moment nog veel onduidelijk over het toestel, maar Samsung heeft al wel laten weten wanneer het toestel zal verschijnen en wat de verkoopadviesprijs zal zijn.

Samsung Galaxy M22 – Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy M22 zal medio oktober verkrijgbaar zijn. De verkoopadviesprijs van het toestel is 239 euro.

