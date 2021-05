Samsung en Lenovo slaan fysieke event MWC 2021 over

Samsung en Lenovo zijn dit jaar niet aanwezig tijdens het fysieke evenement van Mobile World Congress 2021, afgekort tot MWC 2021. Dat blijkt uit statements die gegeven zijn tegenover de redacties van Reuters en The Verge.

Samsung en Lenovo slaan fysieke MWC over

Samsung heeft in een reactie laten weten dat het bedrijf er bewust voor kiest niet aanwezig te zijn bij het evenement dat dit jaar fysiek plaatsvindt in Barcelona. Dat betekent niet dat het Zuid-Koreaanse bedrijf helemaal niets onderneemt in dezelfde periode. De fabrikant gaat namelijk wel dingen op afstand doen en legt daarmee de nadruk op de veiligheid van consumenten en medewerkers.

Ondertussen heeft ook Lenovo laten weten dat het bedrijf eveneens niet fysiek aanwezig zal zijn tijdens de beurs. In plaats daarvan zal Lenovo digitaal aanwezig zijn. Die plannen werden afgelopen vrijdag gedeeld met de GSMA Association, de organisator van Mobile World Congress 2021. Beide bedrijven hebben nog niet laten weten wat hun digitale aanwezigheid inhoudt, dus dat moeten we nog even afwachten.

Het fysieke evenement van MWC 2021 staat nog steeds gepland voor juni, ondanks het feit dat we nog niet uit de pandemie zijn en het vaccineren in een aantal landen moeizaam op gang komt. Samsung en Lenovo zijn niet de enige bedrijven die afwezig zijn, ook Google, Nokia, Ericsson, Sony en Oracle zijn er niet fysiek.