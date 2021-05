Samsung Display toont concepten met opvouwbare oled-schermen

Samsung Display pakt groots uit tijdens de Display Week 2021 en gaf vandaag alvast een blik op de toekomst die de Zuid-Koreaanse fabrikant ziet weggelegd voor opvouwbare oled-schermen. Het bedrijf toonde opvouwbare oled-schermen voor smartphones, tablets en monitoren. We beginnen met de S-Foldable. Dit paneel kun je vouwen in een S-vorm, wat betekent dat je het zowel naar binnen als naar buiten kunt vouwen. Helemaal uitgeklapt is de S-Foldable een tablet van 7,2-inch. Dubbelgevouwen is het een smartphone.

Verschuifbaar scherm

Het bedrijf toont ook een verschuifbaar oled-scherm. Deze kun je in feite horizontaal uitschuiven. Aan de rechterkant wordt het scherm iets groter voor schermuitbreiding, multitasking of video’s in een andere beeldverhouding.

Samsung toonde daarnaast een opvouwbare tablet. Het 17-inch paneel kun je zowel als monitor en als tablet gebruiken in een 4:3-verhouding. Tot slot toonde het bedrijf een paneel in een laptop met een camera onder het display. Je ziet aan de buitenkant dus niet dat er een camera in verwerkt zit. Deze techniek is ook handig voor smartphones, waarbij de frontcamera niet meer storend in een waterdruppel of gaatje in het display aanwezig is.

Voorlopig gaat het om concepten

Al deze concepten zijn nog geen bestaande producten die in de komende tijd gelanceerd gaan worden. Het gaat in dit geval echt om concepten. Toch kunnen we aannemen dat we enkele van deze nieuwe technologieën in de aankomende jaren daadwerkelijk in nieuwe producten van Samsung (en andere fabrikanten) gaan zien. Later deze week komt er mogelijk meer informatie over de concepten naar buiten tijdens de Display Week 2021.

