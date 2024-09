Oppo brengt drie nieuwe smartphones in A-serie uit

De smartphones kenmerken zich volgens Oppo door een lange levensduur en uitstekende gaming-functies. Ondanks dat ze qua uitstraling echt op een normale smartphone lijken, zijn ze volgens het merk zeer stevig gebouwd. Ze zijn schokbestendig volgens het MIL-STD 810H-certificaat en valbestendig volgens een 5-sterren SGS-certificering. De stof- en waterbestendigheid valt daarnaast wel een beetje tegen met IP54. De Oppo A60 is qua specificaties het beste toestel van de drie die overigens allemaal over hetzelfde design beschikken.

De Android-telefoons beschikken alle drie over een 6,67-inch Ultra Bridght Display van 90Hz. De Oppo A60 zelfs tot 120Hz. De toestellen hebben een piekhelderheid van 1.000 nits. De Oppo A60 heeft een MediaTek Dimensity 6300 aan boord, de andere twee toestellen een Snapdragon 6s 4G Gen 1. Qua werkgeheugen beschikken de smartphones over 4 of 8 GB en qua opslaggeheugen over 128 GB of 256 GB. Je hebt de beschikking over een hoofdcamera van 50 megapixel en een selfiecamera van vijf megapixel. De batterij heeft een capaciteit van 5.100 mAh en kan met 45W weer opgeladen worden.

Prijzen en beschikbaarheid

De OPPO A60 5G is verkrijgbaar in Black Red, vanaf 9 september in Nederland en kost 249 euro.

De OPPO A40 is beschikbaar in Sparkle Black vanaf 9 september in Nederland en kost 189 euro.

Ook de OPPO A40m is verkrijgbaar in Sparkle Black vanaf 9 september in Nederland en kost 219 euro.

