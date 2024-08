Bowers & Wilkins lanceert Pi6 en Pi8 hoofdtelefoons

Gesprekskwaliteit en ruisonderdrukking

Zowel de Pi6 als de Pi8 hebben zorgvuldig gepositioneerde microfoons die ontworpen zijn om ongewenste geluiden van buitenaf tijdens spraak gesprekken buiten te houden. De Pi6 is gebouwd rond hetzelfde ruisonderdrukkingsplatform dat werd gebruikt in de eerdere Pi7 S2, terwijl in de Pi8 technologie is gebruikt van de Px8 over-ear hoofdtelefoon. Dit gaat samen met nieuwe ruisonderdrukking, waaronder een eigen algoritme voor actieve ruisonderdrukking dat Bowers & Wilkins speciaal heeft ontwikkeld voor de Pi8. Het idee achter dit ontwerp sluit aan op de benadering van het merk voor de over-ear hoofdtelefoons Px7 S2 en Px8: zoveel mogelijk ongewenst geluid onderdrukken zonder de muzikaliteit van de geluidsweergave te beïnvloeden.

De batterijen van de Pi6 en de Pi8 gaan langer mee dan die van hun voorgangers. De oordoppen van de Pi6 bieden tot 8 uur luisteren tussen twee oplaadbeurten; de smartcase ondersteunt nog eens tot 16 uur luisteren, dus 24 uur in totaal. De oordoppen van de Pi8, met een verbeterde DSP/DAC, bieden 6,5 uur aan geluidskwaliteit, met nog eens 13,5 uur via de smartcase, voor 20 uur in totaal berekend met de actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Bovendien zijn beide modellen snel op te laden. Vijftien minuten laden levert voldoende energie voor nog eens twee uur gebruik.