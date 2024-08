Oppo A80 met Armour Body lanceert voor 299 euro

Uniek aan de Oppo A80 is de 360-graden schadebestendige Armour Body. Hiermee is de smartphone bestand tegen vallen en stoten. Een versterkte interne structuur met dempende materialen zorgen voor een flinke schokabsorptie. Het toestel heeft dan ook twee certificaten ontvangen (SGS Drop Resistance en SGS Military Standard). Het toestel kan dus tegen een stootje en is daarnaast ook met natte handen te gebruiken door Splash Touch op het display. Er is IP54-classificatie aanwezig voor stof- en waterbestendigheid.

De Oppo A80 heeft een scherm van 6,67-inch en een verversingssnelheid van 120Hz. Het scherm heeft een maximale helderheid van 1.000 nits. Aan boord vinden we de MediaTek Dimensity 6300 met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Het toestel heeft een grote batterij van 5.100 mAh en kun je met 45W weer volledig opladen in 74 minuten.

Volgens Oppo doet kunstmatige intelligentie ook de intrede op de A-serie smartphones van het merk. Niet alleen zorgt AI voor stabiele verbindingen, ook helpt het bij het maken en bewerken van foto’s. Foto’s maken kan met de hoofdcamera van 50 megapixel. Daarnaast is er ook een selfiecamera van acht megapixel. Het toestel is met een dikte van 7.68 mm behoorlijk dun en heeft een hoekig design met een gewicht van 186 gram.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo A80 is per direct verkrijgbaar voor 299 euro in de kleur zwart.

