Huawei Watch GT 3 Pro gelanceerd: luxe design met veel sportfuncties

Huawei kondigt twee nieuwe smartwatches in de GT-serie aan. De Huawei Watch GT 3 Pro is de opvolger van de Watch GT 2 Pro en is een luxere versie ten opzichte van de eerder gelanceerde Watch GT 3. De premium smartwatch in beschikbaar in twee varianten. Een 46 mm titanium-versie met een titanium behuizing, saffierglas en een keramische achterkant (1,43-inch display) en een 43 mm keramische-versie met saffierglas en een keramische voor- en achterkant (1,32-inch display). De resolutie van het amoled-scherm is 466 x 466 pixels.

De Huawei Watch GT 3 Pro borduurt voort op de huidige smartwatches van het bedrijf en werkt met de Huawei Health-app. Dat betekent volop health- en fitnessfuncties en je kunt meer dan 100 sporten tracken. Nieuw zijn onder andere de freediving-modus en de uitgebreide mogelijkheden voor golf. Middels Dual-Band Five-System GNSS krijg je nauwkeurige geografische locatiegegevens voor iedere sport. Middels de functie Route Back Navigation vind je altijd je beginpunt weer terug.

Navigatie, zuurstof in bloed en meer

Naast alle mogelijkheden die we al bij eerdere generaties zagen, zoals hartslag, stappenteller, slaaptracking, stress, menstruatiecyclus vind je nu ook een ECG-analyse (nog niet live bij lancering) en kun je de hoeveelheid zuurstof in het bloed meten. Dit keer zijn er ook meer workout-apps beschikbaar zoals Runtastic en Komoot en heb je navigatie via Petal Maps. Google Maps is niet beschikbaar, want Huawei mag nog altijd niets van Google gebruiken na de ban vanuit de Verenigde Staten. Muziek kan je opslaan op de smartwatch zelf dat overigens draait op HarmonyOS.

De waterbestendigheid is vergroot en er zijn tal van kleine verbeteringen toegevoegd zoals een AI-hardloopassistent, apneu-trainingsfunctie en een huidtemperatuursensor. Het horloge heeft nu voor het eerst een 3D roterende kroon waarmee je snel de juiste apps kunt uitzoeken of het volume kunt wijzigen. De batterij gaat 14 dagen mee, dus dagelijks opladen is er gelukkig niet bij.

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Edition is vanaf vandaag direct beschikbaar vanaf 369 euro. Je kunt kiezen uit de Active, Classic Leather of de Elite-versie. De Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic Edition zal vanaf 15 juni beschikbaar zijn vanaf 499 euro in een Elite of Classic Leather-versie.

Huawei Watch Fit 2

Naast de high-end smartwatch-serie komt de Chinese fabrikant ook met de Huawei Watch Fit 2. Deze wearable beschikt over een 1,74-inch amoled-scherm met een resolutie van 336 x 480 pixels, dual-band gnss en diverse sport-, gezondheids- en fitnessfuncties voor 149 euro.

