Wanneer je betaaldienst PayPal gebruikt, dan dien je altijd even in te loggen voordat je een betaling doet. Met een wachtwoordmanager is het inloggen zo gepiept natuurlijk, maar het proces kan veel simpeler. En dat simpelere proces, in de vorm van een zogenaamde passkey, komt nu naar Android toe.

Dat maakt de betaalservice bekend op zijn eigen website. Passkeys moeten het traditionele wachtwoord – en daarmee mogelijk ook wachtwoordmanagers – gaan vervangen. Het wordt een nieuwe veilige standaard waar onder meer Apple, Google en Microsoft achter zitten, samen met de FIDO Alliance.

PayPal brengt passkeys naar Android

De functie arriveert niet direct — maar gebruikers kunnen hem wel in het komende jaar verwachten. Eerst komt de functionaliteit alleen naar de webversie van de dienst toe; de app is dus nog niet aan de beurt. Om passkeys te kunnen gebruiken, heb je minimaal Android 9.0 en de Chrome-browser nodig.

Zodra jouw account toegang heeft tot passkeys, dan krijg je daar vanzelf melding van op het moment dat je inlogt. Vervolgens dien je een aantal stappen te doorlopen, die ervoor zorgen dat je later met biometrische gegevens kunt inloggen. Dan kun je het invoeren van een wachtwoord gedag zeggen.

Op moment van schrijven zijn passkeys nog een zeldzaam goed. Hoewel er grote namen achter de standaard zitten, laat de uitrol nog wat te wensen over. Hoewel de release dus wat traag gaat, gaan we in de komende maanden toch vaker de passkeys tegenkomen, samen met woorden als FIDO en FIDO Alliance.

Desondanks zijn er al een aantal diensten die passkeys aanbieden. Wachtwoordmanager 1Password biedt een handig overzicht aan van partijen die ‘het nieuwe inloggen’ reeds ondersteunen. Het gaat om nog geen veertig diensten, maar in de toekomst wordt dat overzicht ongetwijfeld uitgebreid.