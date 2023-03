Opvouwbare smartphone Honor Magic Vs komt ook naar Europa

Tijdens het Mobile World Congress 2023 in Barcelona heeft de Chinese fabrikant Honor bekendgemaakt dat de opvouwbare smartphone Honor Magic Vs ook naar Europa toe komt. Ook komt de fabrikant met de reguliere nieuwe smartphones Honor Magic 5 en Honor Magic 5 Pro. Dit nieuws bracht de fabrikant naar buiten tijdens een eigen presentatie.

Honor Magic Vs

Dit opvouwbare toestel was al beschikbaar in thuisland China, maar gaat nu de overstap naar ons maken. De Honor Magic Vs is een opvouwbare smartphone in zogenaamde boekvorm. Je klapt het zijwaarts open. Dichtgeklapt heb je een vrijwel normale smartphone in je handen met een scherm van 6,45-inch (2.560 bij 1.080 pixels, 120Hz) en opengeklapt komt er aan de binnenkant een groter scherm te voorschijn van 7,9-inch met een resolutie van 2.272 bij 1.984 pixels (90Hz). Het toestel beschikt over razendsnelle specificaties met de Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8 of 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij van 5.000 mAh kun je met een snelheid van 66W weer opladen.

Achterop het toestel vinden we een hoofdcamera van 54 megapixel, ultragroothoekcamera van 50 megapixel en een telecamera van acht megapixel met 3x zoom. De selfiecamera voorop beschikt over zestien megapixel. Het toestel draait op Android 13 met daaroverheen de softwareschil MagicOS 7.1.

Honor Magic 5 en Honor Magic 5 Pro

De fabrikant lanceert ook twee normale smartphones. De Honor Magic 5 en Honor Magic 5 Pro zijn de reguliere vlaggenschepen van Honor. De Honor Magic 5 Pro is het toptoestel van de twee en beschikt over een hoofdcamera van 50 megapixel, ultragroothoekcamera van 50 megapixel, periscoop telecamera van 50 megapixel met 3.5x optische zoom en 100x digitale zoom. Op dit moment is de Honor Magic 5 Pro de nummer 1 in de testen van DXOMark op het gebied van smartphonefotografie. Ook de overige specs zijn razendsnel met een oled-scherm van 6,81-inch (2.848 bij 1.312 pixels), de Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen. De reguliere Magic 5 moet het doen met een kleiner en minder scherp scherm en een iets minder goede camerasetup.

Prijs en beschikbaarheid

De Honor Magic Vs is zeker geen goedkoop toestel. Bij de release in Europa kun je dit toestel aanschaffen voor 1.599 euro. De Honor Magic 5 gaat 900 euro kosten, terwijl de Honor Magic 5 Pro voor 1200 euro verkrijgbaar zal zijn vanaf het voorjaar.

