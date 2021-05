Honor krijgt weer toegang tot Google-apps en komt met Honor 50

Huawei verkeert nog altijd in zwaar weer. De Verenigde Staten beschuldigen Huawei nog altijd van spionage voor de Chinese overheid en heeft Amerikaanse bedrijven verboden om zaken te doen met de Chinese smartphonefabrikant. Dochtermerk Honor was nauw verweven met Huawei en dus kon ook dit merk geen gebruik meer maken van Google-apps en Google Media Services. Sinds enige tijd staat het merk echter op eigen benen en dat is goed nieuws. Honor mag weer Google-apps gaan gebruiken!

Dit betekent dat de aankomende Honor 50 het eerste toestel van de fabrikant zal zijn sinds de blokkade vanuit de VS dat weer gebruik gaat maken van Google-apps en -diensten. Het Duitse officiële Twitter-account van de fabrikant heeft bevestigd dat het aankomende toestel wederom gebruik gaat maken van technologie van Amerikaanse bedrijven. Naast Google beschikt de smartphone ook over een chip van chipfabrikant Qualcomm.

Honor Duitsland heeft de tweet weer verwijderd

Mogelijk heeft het Duitse Twitter-account het nieuws te vroeg naar buiten gebracht, want de tweet is inmiddels verwijderd. We moeten nog eventjes wachten, want de officiële presentatie is waarschijnlijk in juni. De Honor 50 zou over de Qualcomm Snapdragon 778G gaan beschikken. Daarnaast komt er waarschijnlijk ook een nieuw vlaggenschip met de snelle Snapdragon 888 aan boord. Laten we hopen dat het merk in de voetsporen kan treden van fabrikant Huawei.