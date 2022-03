Honor laat Magic 4 Pro en opvouwbaar toestel zien tijdens MWC 2022

Honor Magic 4 Pro

De Honor Magic 4 Pro werd tijdens de MWC 2022 in Barcelona officieel gepresenteerd. Er is nog niets bekend over een verschijningsdatum, maar alle specificaties werden wel bekendgemaakt. De Honor Magic 4 Pro heeft een oled-scherm van 6,81-inch en een resolutie van 2.848 bij 1.312 pixels. Het gaat hierbij om een gebogen scherm. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.600 mAh en je kunt met maar liefst 100W SuperCharge razendsnel opladen.

Twee keer 50 megapixel en een periscoopcamera van 64 megapixel

Extra veel aandacht gaat uit naar de camera’s van de Honor. Huawei was altijd koploper als het ging om de smartphonecamera’s en Honor lijkt deze rol over te willen nemen nu de smartphones van Huawei geen Google-apps meer mogen gebruiken. Dit toestel van Honor draait gewoon op Android 12 met alle Google-apps, dus hier zul je geen enkel probleem mee ondervinden. Terug naar de camera’s dan, want je vindt hier twee camera’s van 50 megapixel voor de hoofdcamera en ultra-groothoekcamera, een periscoopcamera van 64 megapixel met 3.5x optische zoom, OIS en 100x digitale zoom en een frontcamera van twaalf megapixel plus een 3d-dieptecamera. Vooral die periscoopcamera is goed nieuws. Deze zagen we voorheen op onder ander de Huawei P30 Pro en de Oppo Find X2 Pro, maar is daarna een beetje in de vergetelheid geraakt. Veel moderne smartphones halen qua zoomprestaties dan ook niet de kwaliteit van smartphones met een periscoopcamera.

Ook dit keer wil Honor het toestel internationaal uitbrengen. Qua prijs moet je ongeveer denken aan 1.100 euro, alhoewel er nog niets definitief bekend is gemaakt. Het launch event kun je hierboven terugkijken. Daar werd ook een andere smartphone aangekondigd, namelijk de opvouwbare Magic V.