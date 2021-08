De presentatie gaf ons heel sterk het gevoel dat we eigenlijk naar nieuwe Huawei-telefoons zaten te kijken. Helemaal als je kijkt naar het design en de functies. Uiteraard mag Huawei sinds 2019 geen Google-apps meer gebruiken door de ban vanuit de Verenigde Staten. Dit was ook het geval voor dochtermerk Honor. Honor staat echter inmiddels op eigen benen en dan geldt de handelsban niet meer. En zie daar: De nieuwe high-end Honor-telefoons worden gepresenteerd en lijken wel heel sterk op de Huawei-telefoons. En dat met Google-apps! En dat is voor ons zeker geen slecht nieuws, want de nieuwe serie smartphones laten mooie features zien. Om het helemaal af te maken kwam op het einde van de presentatie een zangeres het podium op met een lied waarbij er doorlopend ‘We’re coming back stronger’ gezongen werd. Dat lijkt ons een flinke sneer richting de handelsban.

Honor Magic 3-serie

We beginnen met de overeenkomsten tussen de Honor Magic 3, Magic 3 Pro en de Magic 3 Pro Plus. Allereerst het display. We hebben te maken met een oled-paneel van 6,67-inch in een resolutie van 2.772 bij 1.344 pixels en een hoge verversingssnelheid van 120Hz en hdr10+-ondersteuning. Alle drie de toestellen krijgen de Qualcomm Snapdragon 888-processor, waarbij de Pro en de Pro Plus de 888 Plus krijgen. Alle drie de telefoons kun je opladen met 66W bedraad en 50W draadloos, dus dat gaat allemaal behoorlijk vlot. De batterij zelf heeft een capaciteit van 4.600 mAh. Qua werkgeheugen en opslaggeheugen zijn er verschillende varianten beschikbaar van 8 GB en 12 GB werkgeheugen en 256 GB en 512 GB opslaggeheugen. En ja, de Play Store en alle andere Google-apps en -diensten zijn weer terug op deze smartphoneserie.

Verschillen zijn er bij de camera’s. De reguliere Magic 3 krijgt een hoofdsensor van 50-megapixel, monochroomsensor van 64-megapixel en een ultra-groothoeklens van dertien megapixel. Laser autofocus is aanwezig. Het Pro-model krijgt dezelfde drie camera’s, maar gooit er nog een extra 64-megapixel sensor bij met een periscooplens voor 3,5x optische zoom, 10x hybride zoom en 100x digitale zoom. De laser autofocus wordt vervangen voor een ToF-sensor. De Pro Plus tenslotte heeft dezelfde camera’s als de Pro, maar wisselt de ultra-groothoekcamera van dertien megapixel om voor een 64-megapixel camera. Daarnaast is de sensor voor de hoofdcamera een stukje groter, zodat je meer licht kunt opvangen. Alle drie de toestellen hebben een grote ronde cameramodule achterop het toestel. Aan de voorkant beschikken alle toestellen over twee selfiecamera’s. Zo is daar een ultra-wide selfiecamera en een 3d-dieptesensor.

Prijs en beschikbaarheid

Honor is van plan om de Honor Magic 3-serie internationaal uit te gaan brengen, alhoewel de serie in eerste instantie in China uitgebracht gaat worden. Wanneer wij dus deze nieuwe Huawei-telefoons met Honor-logo kunnen verwachten is op dit moment nog niet bekend. Prijzen voor Europa zijn al wel bekendgemaakt. De Honor Magic 3 gaat 899 euro kosten, de Honor Magic 3 Pro 1.099 euro en de Honor Magic 3 Pro Plus 1.499 euro.