Smartphones en tablets: terugblik op 2021 en vooruitblik op 2022

Vooruitblik 2022

Voor 2022 kan FWD wilde voorspellingen doen, maar de praktijk leert altijd dat het nieuwe jaar slechts kleine stappen maakt die geheel in de lijn der (sobere) verwachting ligt. Andere dingen die nu bijvoorbeeld opvallen zijn smartphones met opvallende formfactors. Denk dan aan opvouwbare smartphones en tablets of juist apparaten die je volledig of voor een deel oprolt. Nu zijn er al wat prototypes her en der verschenen, maar we verwachten niet dat we volgend jaar ineens allemaal onze tablets oprollen alsof het velletjes papier zijn.

Nee, de trends voor het volgende jaar zijn waarschijnlijk dezelfde (algemene) trends als voor dit jaar. Dan hebben we het over camera’s met meer megapixels en mogelijkheden, schermen die lekker snel content presenteren en accu’s die langer meegaan. Waarschijnlijk gaan we er minder lang over doen om al die accu’s op te laden, maar echt grote doorbraken verwachten we niet op accugebied. Dit komt niet alleen door de stagnatie in de industrie, maar ook vanwege de eerdergenoemde leveringsproblemen en onderdelentekorten.

Een andere belangrijke trends blijft dat mensen langer met hun smartphones en tablets blijven doen. Nieuwe modellen zijn nu soms weken niet leverbaar en anders hebben mensen het geld er niet meer voor over. Midrange toestellen zijn vaak prima en goed betaalbaar en met het juiste softwarebeleid kunnen ze gewoon jaren meegaan. Ja, na een jaar of drie is die misschien te langzaam en merk je dat de camera’s minder goede foto’s maken. Maar voor het milieu en je eigen bankrekening is het beter hem toch nog een jaar (of wat) op zak te houden.

Daarnaast is de kans zeer groot dat we meer en betaalbare opvouwbare smartphones gaan zien, waaronder van Samsung. We weten dat Motorola ook op die markt actief is en dat bedrijven als Royole en Huawei ook hebben laten zien wat ze kunnen. Nu dit soort smartphones steeds populairder worden, is het tijd dat ze voor een openbreking van de markt zorgen, zoals de ‘smartphone’ destijds ook deed. Wellicht dat die ontketening een jaartje opschuift vanwege de pandemie, maar het kan nu niet lang meer duren voordat ze de markt overnemen.