Opvouwbare Google Pixel Fold komt niet naar Nederland

Naast de Google Pixel 7a en de Google Pixel Tablet kondigde de zoekmachinegigant nog een nieuw apparaat aan. De Google Pixel Fold is de eerste opvouwbare smartphone van het bedrijf. De specificaties zien er goed uit en de aanschafprijs is erg hoog. Belangrijk om te weten: het toestel komt officieel niet naar Nederland.

Openvouwen als een boek met de Pixel Fold

De opvouwbare smartphone kun je openen als een boek. Aan de buitenkant vind je een oled-scherm van 5,8-inch met een resolutie van 2.091 bij 1.080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Aan de binnenkant opent zich een groter oled-scherm van 7.6-inch. Ook dit scherm kent een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 2.208 bij 1.840 pixels. Aan boord vinden we de Google Tensor G2-chipset met 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.727 mAh en kan met 30W weer worden opgeladen. Draadloos opladen behoort ook tot de mogelijkheden.

De Google Pixel Fold is uitgerust met drie camera’s aan de achterzijde van respectievelijk 48 megapixel, 10.8 megapixel en 10.8 megapixel, oftewel een hoofdcamera, ultragroothoekcamera en zoomcamera. De selfiecamera voorop heeft 9.5 megapixel, terwijl er ook nog een camera aan de binnenkant is van acht megapixel. Ontgrendelen van het toestel kan met de vingerafdruksensor en Face Unlock. Dual sim worden ook ondersteund. Uiteraard krijg je ook bij dit toestel vijf jaar ondersteuning en updates vanuit Google.

Prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel Fold komt voorlopig dus niet naar Nederland toe. Of het toestel in de toekomst wel naar ons land toe komt is nog onduidelijk. In de Verenigde Staten heeft het toestel een vanafprijs van 1.799 dollar.