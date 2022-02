Oppo presenteert Find X5-serie op 24 februari

In januari en februari laten telefoonfabrikanten altijd het nieuwe vlaggenschip voor het komende jaar zien. Samsung heeft de Galaxy S22-serie al gepresenteerd en op 24 februari is het de beurt aan Oppo voor de Find X5-serie.

Op 24 februari zal Oppo de Find X-serie een vervolg geven met de lancering van de Find X5-serie. Vorig jaar werd de Find X3-serie gepresenteerd. Wellicht hoor ik je nu denken, waar is de X4-serie dan? In China is het cijfer 4 een ongeluksgetal. Ook andere fabrikanten zoals bijvoorbeeld OnePlus hebben de 4-serie overgeslagen.

MariSilicon X Imaging NPU voor betere cameraprestaties

Volgens Oppo staan de nieuwe vlaggenschiptoestellen garant voor de meest innovatieve cameratechnologieën, waaronder de zelfontworpen MariSilicon X Imaging NPU. Deze speciale Imaging Neural Processing Unit moet onder andere de filmprestaties in het donker sterk verbeteren. De Oppo Find X5 Pro zal het toptoestel worden met een 6nm-architectuur, real-time RAW-verwerking en tot 20x snellere 4k AI-prestaties.

Kijk mee op 24 februari

De Chinese fabrikant laat verder al wel iets over de prestaties weten, want het toestel is uitgerust met de nieuwste generatie Snapdragon 8 Gen 1-processor. Qua design verwachten we een vergelijkbaar toestel met vorig jaar, waarbij de cameramodule in de achterkant is verwerkt. Je kunt op 24 februari om 12.00 uur meekijken naar de lancering op het YouTube-kanaal van Oppo.