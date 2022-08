Oppo lanceert ColorOS 13 op basis van Android 13

Oppo lanceert vandaag ColorOS 13 op basis van Android 13 voor een select aantal toestellen. Naast de verbeteringen van Android 13 voegt Oppo daar zelf nog een aantal extra’s aan toe. Zo is daar onder andere het nieuwe Aquamorphic Design. Dit moet een vloeiende, levendige en inclusieve gebruikersinterface zijn. Het is geïnspireerd op de veranderde kleur van het licht tussen zonsopgang en zonsondergang. De Aquamorphics-effecten vinden we ook terug in de gebruikersinterface en de systeemanimaties. Het geeft een nieuwe visuele ervaring aan ColorOS 13.

De nieuwe Quantum Animation Engine moet een verdere intuïtievere gebruikerservaring opleveren. Uiteraard kun je ook zelf layouts veranderen en heb je een groot scala aan mogelijkheden om ColorOS 13 naar wens aan te passen. De Dynamic Computing Engine moet een soepeler en stabieler systeem leveren met een langere batterijduur en de mogelijkheid om meer apps op de achtergrond open te houden.

Andere verbeteringen

Andere verbeteringen zijn het Smart Always-On Display met gepersonaliseerde ervaringen, Meeting Assistant voor digitale vergaderingen, LTPO2.0-technologie voor een 1Hz Always-On Display voor geselecteerde toestellen en een verbeterde multi-device gebruikerservaring voor een naadloze connectiviteit tussen je smartphone, Oppo Pad Air en PC.

Het uitrollen van ColorOS 13 begint per direct voor de Oppo Find X5 Pro en de Oppo Find X5. In september is de Find X3 Pro en de aankomende Reno 8 Pro 5G aan de beurt. In het eerste kwartaal van 2023 moeten alle toestellen van Oppo de update hebben gekregen. Bekijk de afbeelding hierboven wanneer jouw toestel aan de beurt is om Android 13 met ColorOS 13 te ontvangen.