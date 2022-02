OPPO deelt eerste afbeelding van Oppo Pad-tablet

OPPO kondigt donderdag een eigen tablet met stylus aan. De OPPO Pad wordt samen met de nieuwe Find X5-telefoons aangekondigd. De tablet komt in een paarse variant en heeft zowel een achtercamera als een frontcamera. Opvallend is dat de frontcamera aan de lange zijde zit, wat we ook zagen bij de nieuwe Samsung Galaxy Tab S8.

Op Weibo deelde de Chinese fabrikant de eerste foto van het apparaat en de stylus. Hierop is onder andere te zien dat er een USB-C-poort op zit, plus een inham die kan betekenen dat er een 5G-antenne inzit, of een vingerafdrukscanner. Die precieze specificaties zijn nog onbekend, al is er wel een lekker genaamd Leaker Digital Chat Station die wel al wat specificaties kan noemen.

OPPO Pad

Deze doorgaans betrouwbare bron zegt dat de OPPO-tablet een scherm van 10,6 inch heeft in een resolutie van 2560×1600 pixels. De verversingssnelheid van het scherm zou 120 Hertz zijn. Mede dankzij een Qualcomm Snapdragon 870-processor zou deze tablet functioneren. De accu is vrij groot, als de bron het bij het rechte eind heeft: die komt neer op 8360mAh.

Hoewel het evenement vooral ingestoken schijnt te zijn op de smartphones, moet OPPO ook zeker ruimte maken voor de aankondiging van Oppo Pad. Het zou namelijk de eerste tablet van Oppo zijn. Het apparaat zou draaien op Android 11 en het overduidelijk op willen nemen tegen Samsung die net zijn nieuwe tablets heeft aangekondigd. Meer over de Samsung Galaxy Tab 8 lees je in het aankondigingsbericht.

Comeback van de tablet

Tablets waren op hun retour, tot de coronapandemie uitbrak en mensen graag op de bank via hun tablet shoppen of bijvoorbeeld hun huis aansturen. Die laptop maakt immers overdag al overuren met al het thuiswerken. Reden voor veel fabrikanten om weer met nieuwe tablets te komen, of zoals in het geval van OPPO: voor het eerst.