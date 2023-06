Oppo A98 5G is betaalbaar en razendsnel op te laden

De Oppo A98 5G is het nieuwste toestel van Oppo in Nederland. De fabrikant wil specificaties van de topmodellen naar dit goedkopere toestel halen. Dat zien we aan het razendsnel opladen van de 5.000 mAh-batterij met 67W SUPERVOOC, maar ook aan het 120Hz-scherm. Wat heeft de Oppo A98 5G allemaal te bieden?

De Oppo A98 5G beschikt over een groot scherm van 6,72-inch met een verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 695, 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Dit is voldoende voor 16 uur YouTube-filmpjes achter elkaar kijken of 8,4 uur gamen. Volledig opladen met 67W SUPERVOOC kan binnen 44 minuten.

Ontdek de microscopische wereld

De smartphone heeft in totaal vier camera’s. Achterop een hoofdcamera van 64 megapixel, een dieptecamera van twee megapixel en een microlens van twee megapixel. Deze laatste lens vergroot tot 40x om in de microscopische wereld te duiken.Voorop een selfiecamera van 32 megapixel. Alle bekende fotografiemogelijkheden van Oppo zijn aanwezig, zoals portretmodus, AI-portretretouchering, Selfie HDR en AI-kleurenportret.

De behuizing maakt gebruik van het Oppo Glow-proces, wat we eerder ook al zagen bij de Oppo A78. Dit patroon moet zorgen voor een glinsterend kristaleffect en een vingerafdrukbestendige afwerking. Het toestel weegt 192 gram en is 8,2 mm dik.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo A98 5G is per direct verkrijgbaar in de kleur Cool Black voor een adviesprijs van 385 euro.