Oppo A78 5G met 50MP-camera lanceert en is direct beschikbaar

De Oppo A78 5G is de nieuwste smartphone van Oppo. Deze midranger komt met een groot display van 6,65-inch en een verversingssnelheid van 90Hz. Aan boord vinden we de MediaTek Dimensity 700, 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Je kunt ook een micro-sd-kaart plaatsen tot 1 TB. Android 13 is aanwezig met de softwareschil ColorOS 13. Het toestel heeft een aantal speerpunten, waaronder fotografie en het snelladen.

De Oppo A78 5G is uitgerust met een hoofdcamera van 50 megapixel. Softwarematig kun je dit zelfs nog ophogen tot 108 megapixel. Het toestel is sowieso uitgerust met diverse functies waar kunstmatige intelligentie een rol speelt. Zo zijn er fotografiemogelijkheden als AI Portrait Retouching, AI Scene Enhancement en Ultra Night Mode. Naast de hoofdcamera van 50 megapixel is er een dieptesensor van twee megapixel. Voorop vinden we een frontcamera van acht megapixel.

De nieuwe smartphone beschikt over 33W SUPERVOOC-snellaadtechnologie. Aan boord vinden we een batterij van 5.000 mAh. Deze kun je van 0 tot 100 procent opladen in 67 minuten. Slimme energiebeheerfuncties moeten ervoor zorgen dat er zorgvuldig met de batterij wordt omgesprongen, zodat je het maximale eruit kunt halen. De Oppo A78 5G beschikt verder over dubbele stereoluidsprekers en een patroon op de achterkant met het Oppo Glow-proces, dat we eerder al zagen bij de voorganger Oppo A76.

Prijs en beschikbaarheid

Het toestel is per direct verkrijgbaar in twee kleuren. Kies uit Glowing Black en Glowing Blue. De adviesprijs is 295 euro.