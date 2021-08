Onyx Boox kondigt Nova Air-e-reader met Android en stylus aan

De Nova Air is in de basis een e-reader maar kan volgens de Chinese fabrikant ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo moet het dankzij de ondersteuning voor styli mogelijk zijn aantekeningen te maken. Nova levert hiervoor een eigen pen mee. Ook is de tablet voorzien van Android 10 en kunnen gebruikers apps downloaden uit de Boox Store van Nova zelf.

Het scherm heeft een formaat van 7,8-inch en een resolutie van 1.872 bij 1.404 pixels. De achtergrondverlichting kan in verschillende standen gezet worden: van warm naar koud. Het apparaat heeft een afmeting van 194×136,7×6,3 millimeter en weegt 235 gram. Op het gebied van connectiviteit zijn dualband-WiFi, usb-c, bluetooth 5.0 en een headphone-jack aanwezig. Daarnaast is de tablet uitgerust met een microfoon en stereospeakers. De batterijduur bedraagt, mede dankzij het E-Ink-scherm 26 dagen. Voor apps en boeken is er 32GB aan interne opslag.

Momenteel wordt de e-reader in de webshop van Onyx zelf aangeboden voor een prijs van 3350 dollar. Dit komt in euro’s neer op ongeveer 300 euro. Kopers kunnen voor diverse accessoires kiezen, waaronder beschermhoezen. Of en wanneer de e-reader op de Europese markt komt is vooralsnog niet bekend.