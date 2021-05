Kobo onthult Elipsa e-reader met 10,3 inch scherm

Kobo komt met een e-reader genaamd Elipsa. Voor 400 euro heb je daarmee een e-reader met E Ink Carta-scherm van 10,3 inch. De resolutie is 1404 x 1872 pixels en de leesgadget komt met een stylus en een cover.

Kobo Elipsa

Kobo heeft ervoor gekozen het scherm vooral de ruimte te geven, want de Kobo Elipsa is 193 x 227,5 x 7,6 millimeter. Het apparaat weegt 383 gram. Hoewel de resolutie bijna gelijk is aan die van Kobo Forma met zijn 8 inch scherm, is Elipsa qua formaat de grootste Kobo-e-reader. Wel is de pixeldichtheid van Elipsa groter: 227 tegenover 300 pixels per inch.

Aan de binnenkant van deze e-reader zit een quadcore-soc op 1,8GHz met 1GB RAM en 32GB flashopslag. De e-reader moet vrij lang meegaan, want de accu is 2400mAh. Al kan het zijn dat de ComfortLight-schermverlichting zorgt dat hij toch iets sneller leeg gaat. Hierbij kun je zelf instellen wat de kleurtoon en de helderheid van de leds is achter het scherm.

Advertentie

Stylus op een e-reader

Het scherm van Elipsa is niet zoals dat van veel andere e-readers, want Elipa is gevoelig voor druk. Met de stylus kun je aantekeningen maken en afhankelijk van hoe hard je op het scherm drukt, komt er meer ‘inkt’ op het ‘papier’.

We weten nog niet zeker of de e-reader in Nederland ook 400 euro kost, want dit is de Belgische prijs. Kobo Elipsa wordt geleverd vanaf 24 juni, dus precies wanneer de zomervakantie ongeveer begint en mensen vaker geneigd zijn een boek of ebook te lezen.

Samenwerking Kobo en Bol.com

Kobo heeft al enige tijd een samenwerking met Bol.com. Hiermee kun je voor een vast bedrag van 9,99 euro per maand onbeperkt boeken lezen uit de bibliotheek die hiervoor is gemaakt. Binnen die bibliotheek zijn er meer dan 700.000 boeken te kiezen. Het gaat zowel om Engelstalige als Nederlandstalige boeken in vele genres. Dit abonnement kan 30 dagen gratis worden uitgeprobeerd en biedt offline opslaan, mocht je niet altijd online (willen) zijn.