OnePlus Nord 2 5G bestaat, zo bevestigt het bedrijf in een persbericht

De OnePlus Nord 2 5G bestaat en wordt binnenkort aangekondigd. Dat blijkt uit een onlangs uitgebracht persbericht van de Chinese fabrikant, waarin de nieuwe Mediatekprocessor gepresenteerd wordt. Die processor, de Dimensity 1200 AI, zal onder de motorkap van het toestel plaatsnemen. De processor zelf is niet helemaal nieuw, aangezien het om een aangepaste versie gaat.

OnePlus Nord 2 5G bestaat

De processor van het nieuwe Nordtoestel voert een aantal veranderingen door op het gebied van fotografie, het scherm en gaming, evenals andere aspecten.

Voor foto’s herkent AI Photo Enhancement tot 22 verschillende fotografiescenario’s, waardoor de kleurtonen en het contrast automatisch aangepast worden. Voor video’s maakt de AI Video Enhancement-feature realtime live HDR-effecten mogelijk tijdens het opnemen. De chipset maakt gebruik van DOL-HDR-technologie. Dat is onder meer goed voor het kleurbereik en de kleurnauwkeurigheid en moet resulteren in een beter schaduwdetail, highlight-retentie en groter dynamisch bereik.

Een belangrijke aanpassing is de AI Color Boost-technologie voor het display, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie op het gebied van context-awareness om automatisch een standaard dynamisch bereik om te zetten in een hoog dynamisch bereik. AI Resolution Boost verhoogt in populaire socialmedia-apps automatisch de videoresolutie naar HD-resolutie. Daarnaast gebruikt de Smart Ambient Display AI om de helderheid van het scherm dynamisch aan te passen op basis van de lichtomstandigheden en de content die op het scherm wordt getoond.

Tot slot biedt de Dimensity 1200 AI ook een betere game-ervaring, aldus de fabrikant. Je profiteert van de low latency van het toestel, verbeterd warmtemanagement en efficiënt energieverbruik om langer te kunnen gamen. Ook bieden sommige games een hogere verversingssnelheid aan.

Binnenkort wordt het toestel officieel onthuld, dus dan horen we ongetwijfeld meer over de OnePlus Nord 2 5G. De meest recente versie van de Nordserie is de OnePlus Nord CE 5G, die we aan een review onderworpen hebben.