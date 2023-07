OnePlus lanceert OnePlus Nord 3 voor 449 euro

De OnePlus Nord 3 is het nieuwste toestel in de Nord-serie. De fabrikant bedient hiermee het middensegment van de markt en brengt high-end functies naar een betaalbaar toestel. Zo is de OnePlus Nord 3 uitgerust met een plat Amoled-scherm van 6,74-inch met 450 pixels per inch en tot 1.450 nits helderheid. De smartphone is ook uitgerust met dubbele stereoluidsprekers met Dirac-drivers en ondersteuning voor Hi-Res Audio en Dolby Atmos. Je kunt bij dit toestel kiezen uit de kleuren Misty Green met een glanzende glastextuur en Tempest Gray met een matte en getextureerde laag.

Aan boord vinden we de MediaTek Dimensity 9000-chipset en 8 GB of maar liefst 16 GB werkgeheugen. Waarom we 16 GB werkgeheugen nodig hebben weten we niet, maar dit toestel is niet zuinig met het werkgeheugen in de duurste variant. De batterij aan boord heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Opladen kan met 80W SUPERVOOC. In een half uur tijd is de batterij weer helemaal opgeladen vanaf 0. Foto’s maken kan met de hoofdcamera van Sony, de 50-megapixel Sony IMX890 met optische beeldstabilisatie. Ook video’s opnemen in een 4k-resolutie is mogelijk.

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus Nord 3 is verkrijgbaar vanaf 12 juli. Kies uit 8 GB + 128 GB voor 449 euro of voor 16 GB + 256 GB voor 549 euro. Tijdens de actieperiode (de gehele maand juli) koop je deze laatste variant voor 499 euro via OnePlus.com of andere (online) winkels.

