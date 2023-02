OnePlus komt later dit jaar met een opvouwbare smartphone

Tijdens een sessie met OnePlus COO Kinder Liu tijdens de MWC 2023 werd bekendgemaakt dat de fabrikant later dit jaar een opvouwbare smartphone gaat uitbrengen. De geruchten gingen al langer rond en het bedrijf zelf liet ook een teaser zien tijdens de launch van de OnePlus 11 eerder dit jaar. De ietwat cryptische teaser leek al te duiden op de komst van een nieuwe smartphone die je kunt opvouwen. Nu is het dus officieel bekendgemaakt tijdens de MWC 2023 in Barcelona. OnePlus komt, waarschijnlijk in het derde kwartaal van dit jaar, met een opvouwbare smartphone. Kinder Liu vertelt:

Our first foldable phone will have the signature OnePlus fast and smooth experience. It must be a flagship phone that doesn’t settle because of its folding form, in terms of industrial design, mechanical technology, and other aspects. We want to launch a device that aims to be at the pinnacle experience of today’s foldable market.