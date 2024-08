OnePlus Open krijgt verbeteringen met de nieuwe Apex Edition

Vorig jaar lanceerde OnePlus de OnePlus Open, een opvouwbare smartphone in boekvorm. De fabrikant zette daarbij vol in op de hardware met een snelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB werkgeheugen en camera’s in samenwerking met Hasselblad. Vandaag komt er een verbeterde versie van de opvouwbare smartphone uit met de OnePlus Open Apex Edition. Wat kun je verwachten?

Allereerst de speciale kleur Crimson Red, dat alleen in Europa verkrijgbaar is. De nieuwe kleur is verpakt in een nieuwe vegan lederen behuizing. Intern zijn er echter ook wat aanpassingen gedaan. Zo komt de Apex Edition met 1 TB aan opslagcapaciteit, wat het dubbele is van het originele toestel. Daarnaast is er een speciale VIP-modus. Deze speciale privacymodus laat je de microfoon, camera en app-tracking in één keer uitschakelen middels de Alert Slider.

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus Open Apex Edition is per direct verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 1.999 euro.