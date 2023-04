OnePlus introduceert OnePlus Nord CE 3 Lite en Nord Buds 2

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

De OnePlus Nord CE 3 Lite 5G moet snelle en soepele prestaties combineren met de echte OnePlus-kenmerken. Aan boord vinden we een 6,72-inch 120Hz FHD-scherm met 120Hz adaptieve refresh rate. Het toestel heeft een Qualcomm Snapdragon 695 5G-chipset aan boord met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Extra aandacht gaat uit naar de batterij. Dankzij 67W SUPERVOOC kun je de batterij van 5.000 mAh van 0 naar 80 procent opladen in 30 minuten.

De hoofdcamera van de nieuwe smartphone van OnePlus beschikt over 108 megapixel. Een diepte-assistentiecamera van twee megapixel en een frontcamera van zestien megapixel maken het camerasysteem compleet en moeten volgens de fabrikant zorgen voor levendige foto’s. De nieuwe smartphone draait op OxygenOS 13.1 en beschikt over dual-speakers. Voor de fans is er zelfs een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, iets dat we niet vaak meer zien op hedendaagse smartphones.

OnePlus Nord Buds 2

Ook nieuw zijn de draadloze oordopjes OnePlus Nord Buds 2. De oortjes zijn uitgerust met een extra grote enhancement driver van 12,4 mm om de baskwaliteit te verhogen voor krachtigere beats. Instinctieve Active Noise Cancellation zorgt voor stilte door het achtergrondgeluid weg te filteren. De transparantiemodus laat geluid juist binnenkomen. Een AI-algoritme zorgt voor heldere gesprekken, samen met een dubbel microfoonsysteem. Je kunt zelf de geluidsmodi kiezen middels de modi Balanced, Serenade, Bass en Bold. Dolby Atmos-technologie en Dirac Audio Tuner zijn ook aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus Nord CE 3 Lite 5G is beschikbaar in de kleuren Pastel Lime en Chromatic Gray. Vanaf 20 april is de smartphone verkrijgbaar voor 329 euro. De OnePlus Buds 2 zijn ook vanaf 20 april verkrijgbaar voor 69 euro. Kies uit de kleuren Thunder Grey en Lighting White.

