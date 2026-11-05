Motorola onthult Signature 27: flagship met 200MP-camera, 7000mAh-batterij en GrapheneOS

Motorola heeft de Signature 27 gepresenteerd, zijn meest geavanceerde flagship-smartphone tot nu toe. Het toestel combineert een uitgebreid camerasysteem met een nieuw AMOLED-scherm, krachtige hardware en bijzondere aandacht voor privacy en beveiliging. De Signature 27 beschikt over een 50-megapixel Sony LYTIA-hoofdcamera, een 200-megapixel periscoopcamera met 3x optische zoom en 100x Super Zoom, een 50-megapixel ultragroothoekcamera en een 50-megapixel frontcamera. Het camerasysteem is bekroond met een Gold Label van DXOMARK. Ook ondersteunt het toestel Dolby Vision-video-opnamen. Aan de voorzijde bevindt zich een 1,5K Extreme AMOLED Duo-display met Tandem-technologie en een opgegeven piekhelderheid van maar liefst 12.000 nits. Voor de prestaties zorgt het Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mobile Platform. Daarnaast ondersteunt de smartphone Gemini Intelligence en Motorola Qira, waarmee AI-functies een belangrijke rol spelen. Opvallend is ook de samenwerking met Bang & Olufsen, dat verantwoordelijk is voor de audiotuning. Verder heeft Motorola een 7000mAh-batterij ingebouwd, met ondersteuning voor 90W snelladen en 50W draadloos laden. Een bijzonder aspect is de aangekondigde ondersteuning voor GrapheneOS. Daarmee wordt de Signature 27 de eerste Motorola-smartphone die met dit privacygerichte besturingssysteem overweg kan. Motorola belooft bovendien zeven Android-upgrades en zeven jaar beveiligingsupdates.

Belangrijkste specificaties

1,5K Extreme AMOLED Duo-display met Tandem-technologie.

Piekhelderheid tot 12.000 nits.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

50MP Sony LYTIA-hoofdcamera, 200MP periscoopcamera met 100x Super Zoom, 50MP ultragroothoek- en frontcamera.

7000mAh-batterij, 90W bedraad en 50W draadloos laden.

Audio by Bang & Olufsen.

Ondersteuning voor GrapheneOS.

Zeven jaar beveiligingsupdates en zeven OS-upgrades.

Prijzen en beschikbaarheid

De motorola signature 27 wordt begin december verwacht in de Benelux. In de voorafgaande weken is er een speciaal pre-salesaanbod van toepassing. Van 16 november t/m 2 december is het toestel verkrijgbaar voor 1.399 euro en wordt er een gratis moto sound flow (ter waarde van 199 euro) en 1 jaar Screen Damage Protection (ter waarde van 99,99 euro) bij geleverd. Na 3 december is de signature 27 aan te schaffen voor 1.399 euro met 1 jaar Screen Damage Protection (ter waarde van 99,99 euro).