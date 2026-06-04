Audio-Technica lanceert high-end moving-coil-element AT-MCD1

Het nieuwe element neemt de uit één stuk bestaande diamanten cantilever en naaldconstructie over van z’n voorganger, het 60-jarig jubileumelement AT-MC2022. De kern van de AT-MCD1 wordt gevormd door een geïntegreerde diamanten cantilever en stylustip, ontworpen om de kinetische energie van de groef met minimaal verlies over te brengen. De lichtgewicht vierkante diamanten cantilever van 0,22 mm maakt op deze manier optimaal gebruik van de extreem hoge transmissiesnelheid van het materiaal, wat een snelle aanslag en uitklank met uitstekende helderheid mogelijk maakt. Om deze specifieke diamant te creëren, maakt Audio-Technica gebruik van de CVD-methode (Chemical Vapor Deposition). Synthetische diamant die via CVD wordt gemaakt, biedt materiaaleigenschappen die gelijk zijn aan – en in sommige opzichten zelfs beter zijn dan – die van natuurlijke diamant. Volgens het merk de ideale eigenschappen als materiaal voor de cantilever.

De AT-MCD1 is daarnaast het eerste Audio-Technica-element met een nieuw ontwikkelde Shibata-naald. Deze heeft een fijnere krommingsstraal van R2,7 × r0,08 mil. Dit moet zelfs de meest ingewikkelde groefmodulaties nauwkeuriger volgen. Samen met de diamanten cantilever onthult dit element subtiele details in platen en moet volgens het merk echt zorgen voor een meeslepende en levensechte luisterervaring.

Kenmerken Audio-Technica AT-MCD1

Geïntegreerde diamanten cantilever en naald uit één stuk voor uiterst nauwkeurige signaaloverdracht

Lichtgewicht vierkante diamanten cantilever van 0,22 mm voor een snelle aanslag, uitklank en verfijnde hoogfrequente respons

Nieuw ontwikkelde Shibata-naald (R2,7 × r0,08 mil) voor nauwkeurig volgen van de groef en verbeterde detailweergave

Zeer zuivere, in het laboratorium gekweekte diamant, geproduceerd met behulp van de CVD-methode voor consistentie en betrouwbaarheid

Precisie-gefreesde titanium behuizing die een laag gewicht combineert met uitzonderlijke stijfheid

Dubbele moving-coil-generator met hoge scheiding en breed frequentiebereik

Hoogrendementsmagnetisch circuit met verhoogde fluxdichtheid voor een hogere uitgangsspanning

PCOCC-spoelen en dik vergulde aansluitpinnen voor een zuiverdere signaaloverdracht

Schroefgaten voor eenvoudigere installatie op geïntegreerde toonarmen en compatibele headshells

Met de hand afgewerkt in Japan met individueel gegraveerd serienummer en geleverd in een stevig kersenhouten kistje

Prijs en beschikbaarheid

De AT-MCD1 is vanaf 4 juni beschikbaar voor een prijs van 11.000 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Audio-Technica.