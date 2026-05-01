Motorola introduceert moto g87 met 200MP-camera

Motorola, onderdeel van Lenovo, kondigt vandaag de lancering aan van de nieuwe moto g87. Met dit toestel zet het merk een nieuwe stap binnen de moto g-serie. De moto g87 is ontworpen voor gebruikers die meer verwachten van hun smartphone. De moto g87 beschikt over het meest geavanceerde camerasysteem binnen de moto g-serie, met een 200MP hoofdsensor met optische beeldstabilisatie (OIS). Het toestel is ontworpen om momenten vast te leggen met een hoge mate van detail en helderheid, ook onder minder ideale omstandigheden. Ultra Pixel-technologie zorgt voor verbeterde lichtgevoeligheid en helderdere, levendigere beelden. Met 2x zoom zonder kwaliteitsverlies kunnen gebruikers dichterbij komen zonder detail te verliezen. Het camerasysteem wordt aangevuld met een 8MP ultragroothoeklens, waarmee meer van de scène kan worden vastgelegd en een 32MP selfiecamera voor scherpe portretten. Met verschillende brandpuntsafstanden, van een volledig beeld (24 mm) tot een breder beeld (35 mm) of standaardbeeld (50 mm), kunnen gebruikers variëren in perspectief. Via Google Foto’s zijn daarnaast AI-bewerkingsfuncties beschikbaar.

Specificaties

Display: 6,78 inch Extreme AMOLED 1.5K met Corning Gorilla Glass 7i.

CPU: MediaTek Dimensity 6400-platform.

Geheugen/opslag: 8GB / 256 GB.

Batterij: 5200 mAh. 30W snelladen.

Certificeringen: IP66-, IP68- en IP69.

Prijzen en beschikbaarheid

De moto g87 8/256GB is verkrijgbaar in de Benelux vanaf 1 mei en heeft een adviesverkoopprijs van € 399,99.