Motorola toont Signature 27 en gaat samenwerken met B&O

De Signature 27 is de tweede generatie binnen Motorola’s ultra-premium Signature-serie. Het bedrijf introduceert daarbij een nieuwe naamgeving: de laatste twee cijfers verwijzen naar het jaar waarin het toestel verschijnt. Het laat meteen zien dat we waarschijnlijk ieder jaar een nieuw toestel in de Signature-serie gaan krijgen. De eerste Signature begin dit jaar was meteen een van onze meest favoriete smartphones van 2026, dus laten we hopen dat Motorola de trend weet door te zetten. Opvallend voor de Signature 27 zijn de 200-megapixel-periscoopcamera, Audio by Bang & Olufsen en zeven jaar softwareondersteuning.

De smartphone krijgt Qualcomm’s nieuwe Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mobile Platform, dat onder meer hogere AI-prestaties, snellere gaming en betere connectiviteit moet bieden. Motorola voorziet het toestel van het nieuwe ArcticMesh-koelsysteem. Dat is volgens het bedrijf 40 procent groter dan bij de vorige generatie en combineert onder meer vloeibaar metaal, kopergaas en een 3D-dampkamer. Motorola belooft bovendien zeven jaar aan OS-updates, dus je kunt wel even vooruit met de nieuwe smartphone. Voor fotografie beschikt de Signature 27 over een 50-megapixel Sony LYTIA 910-hoofdcamera en een 200-megapixel-periscoopcamera. AI moet onder meer helpen bij kleurweergave en video-opnames bij weinig licht.

Samenwerking met Bang & Olufsen

Daarnaast is de smartphone de eerste Motorola met Audio by Bang & Olufsen. De samenwerking tussen beide bedrijven moeten we de komende tijd volop gaan zien in het duurde segment van Motorola. Het merk heeft het over ‘meerjarige samenwerking om een hoogwaardige geluidservaring naar premium-apparaten in het portfolio te brengen.

Ook Google Gemini krijgt een prominente rol. Gebruikers kunnen onder meer video’s genereren met Gemini Omni en muziek maken met Lyria. Motorola verwacht de Signature 27 later in 2026 wereldwijd uit te brengen. Prijs en exacte releasedatum zijn nog niet bekend.