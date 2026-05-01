Motorola introduceert een nieuwe generatie moto g-smartphones

Motorola komt met een nieuwe generatie moto g-smartphones: de moto g47, moto g37 power en moto g37. De nieuwe modellen zijn ontworpen voor dagelijks gebruik en combineren snelle 5G-connectiviteit, geavanceerde camerasystemen, een lange batterijduur en een stevig en duurzaam ontwerp waar gebruikers op kunnen vertrouwen.

moto g47

De moto g47 is bedoeld voor gebruikers die waarde hechten aan fotografie. Het toestel is voorzien van een 108MP camerasysteem, 3x zoom, een macrolens voor close-ups en een lichtsensor die helpt bij sneller scherpstellen. De frontcamera zorgt voor scherpe selfies dankzij Quad Pixel-technologie.

moto g37 power

De moto g37 power is gericht op gebruikers die hun toestel intensief gebruiken en een lange batterijduur nodig hebben. Dankzij de 7000 mAh accu is het toestel bij intensief gebruik een hele dag te gebruiken. 30W TurboPower snelladen zorgt ervoor dat de accu snel is bijgeladen.

moto g37

De moto g37 biedt stabiele prestaties en de belangrijkste functies voor dagelijks gebruik. Het toestel is uitgerust met een 50 megapixel camera met Quad Pixel-technologie, geschikt voor alledaagse foto’s.

Motorola zet in op een gebruiksvriendelijke en veilige software-ervaring. Met Hello UX en Moto Secure kunnen gebruikers hun toestel personaliseren en hun gegevens beschermen. Daarnaast zijn Google-functies zoals Circle to Search en Gemini geïntegreerd voor extra ondersteuning.

Prijzen en beschikbaarheid

De moto g47, moto g37 power en moto g37 zijn vanaf begin mei verkrijgbaar in de Benelux in diverse kleuren.

Adviesverkoopprijzen: